Fotos: um tour pela mansão de Meghan Markle

Antes de fazer parte da família real, Meghan Markle morou em uma mansão localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Com a nova fase de vida da agora duquesa de Sussex, a casa está à venda por R$ 7 milhões em um site de uma imobiliária local. A residência fica localizada na vizinhança de Hancock Park e possui quatro quartos, três banheiros e um amplo jardim.

Através das fotos que foram divulgadas para a venda do imóvel, é possível conhecer cada cantinho da antiga casa de Meghan. Além dos cômodos clássicos, o espaço tem várias lareiras, salas de refeições, banheiros e cozinha com detalhes em mármore e um pátio com área de refeição externa.

A mansão foi onde a duquesa morou com seu primeiro marido, o produtor Trevor Engelson, com quem foi casada entre 2011 e 2013. Veja as imagens abaixo:

