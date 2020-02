Malhação ID: Samira retira o véu

Samira agora vai tentar fazer os pais

aceitarem seu namoro com Bruno

Foto: João Cotta/ Rede Globo

Bruno (Caio Castro) fica totalmente encantado ao ver Samira (Thaís Botelho) sem o véu. E a menina decide retirá-lo escondido dos pais. Só que Jamal (Antonio Karnewale), o pai dela, não demora a flagrá-la na escola com a cabeça descoberta e a leva para casa.

Triste, a jovem toma coragem e admite aos pais que eles precisam se adaptar à cultura do país no qual estão vivendo. Eles acabam concordando que ela se vista como as brasileiras, desde que não esqueça de seus costumes.

Bruno fica feliz da vida, mas Samira admite para o namorado que só se sentirá completamente bem quando o pai e a mãe aceitarem o namoro dos dois.