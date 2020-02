Malhação: Arthur ressurge e inocenta Theo

Arthur reaparece e revela a Tereza que Theo é inocente

Foto: J. Egberto

Depois da morte de Júlia (Dandara de Morais), Arthur (Pedro Van-Held) nunca mais pisou no Primeira Opção. Desconfiada do sumiço do garoto, Catarina (Daniela Carvalho) resolve investigar o seu paradeiro. Com a ajuda de Pedro (Bruno Gissoni), a jovem descobre que Arthur está internado numa clínica.

Theo é inocentado pelo acidente de Fred

Foto: Divulgação – Rede Globo

Ela e o ex-namorado conversam com o garoto e são informados de todos os detalhes da noite em que Fred (Bernardo Mesquita) se acidentou. Eles convencem o amigo a contar a verdade aos amigos do colégio.

Ao lado de Pedro e Catarina, Arthur aparece na escola e revela a Tereza (Helena Ranaldi) que Theo (Ronny Kriwat) é inocente no acidente de Fred. Até que enfim!