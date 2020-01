Na noite desse sábado (07), Wanessa mostrou que reconquistou a boa forma após dar à luz seu segundo filho, o pequeno João Francisco, de seu casamento com o empresário Marcos Buaiz. Os dois são pais também de José Marcus, que completou 3 anos há alguma semanas. Wanessa animou a festa à fantasia da Boate Scandurra, no centro do Rio de Janeiro. Antes do show, a cantora marcou presença em um baile de máscaras no Copacabana Palace.

Henrique Oliveira / AgNews Henrique Oliveira / AgNews