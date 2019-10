Os atores Renato Góes e Thaila Ayala trocaram alianças na tarde do último sábado (5) em Olinda (PE). Depois da cerimônia, seguiram para o Instituto Ricardo Brennand, em Recife. Não foi só o vestido de noiva longo e a versão curta da noiva que chamaram a atenção. Outro lindo detalhe do casamento é que as madrinhas estavam coordenadas vestindo azul.

Júlia Faria (acima), Sophie Charlotte, Fiorella Mattheis, Carol Sampaio e Débora Nascimento vestiram diferentes modelos em tom royal – cada uma em seu estilo. Em comum, também exibiram acessórios em prateado e os penteados minimalistas.