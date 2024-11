Madison e Rudy: entenda a polêmica envolvendo os atores de Outer Banks

As expectativas para a estreia da segunda parte da 4ª temporada de Outer Banks estavam altas. Porém, ninguém esperava pela morte de um dos queridinhos da série: JJ (Rudy Pankow). No X, diversos fãs publicaram lamentações e especulações sobre o ocorrido, o que inclui um desentendimento com o par romântico de JJ, Kiara (Madison Bailey).

No começo da série, a relação entre Rudy e Madison era ótima. No entanto, a situação começou a ficar desconfortável quando os fãs começaram a shippar os dois, o que diminuiu a interação entre os atores nas redes sociais. Além disso, ambos iniciaram um relacionamento com outras pessoas, causando frustração para os apoiadores do casal.

Rumores afirmam que, devido a situação, o ator pode ter pedido para evitar filmagens com Madison e até mesmo para sair da série. Confira uma lista com outros atores e atrizes que, apesar de interpretarem casais apaixonados, não se davam bem na vida real:

Leonardo DiCaprio e Claire Danes

Um dos casais mais clássicos da literatura não se dava nada bem por trás das câmeras. Claire Danes, durante as filmagens de Romeu + Julieta, chegou a chamar Leonardo DiCaprio de imaturo. Ele, que era cinco anos mais velho, comentou que a atriz era chata e certinha. E há boatos de que 15 anos depois, Claire teria recusado um papel no filme J. Edgar, pois não queria voltar a trabalhar com Leo.

Pedro Cardoso e Guta Stresser

Guta e Pedro conquistaram o Brasil como o casal Agostinho e Bebel, no seriado de comédia A Grande Família. Porém, nos bastidores, Cardoso revelou que precisou aguentar o alcoolismo da atriz por anos, o que dificultava o trabalho da equipe.

Em entrevista concedida ao programa “Sensacional”, da RedeTV, Guta rebateu os comentários e disse que o desentendimento iniciou-se em 2012, após ela se recusar a regravar uma cena. “Hoje em dia, para trabalhar com ele, só ganhando o dobro“, disparou.

Patrick Swayze e Jennifer Grey

A história contada é que Swayze implorou para Jennifer Grey aceitar o papel em Dirty Dancing. Porém, ela não teria gostado de atuar com o colega em Amanhecer Violento. Após as gravações, Patrick afirmou que trabalhar com Jennifer era difícil, pois era necessário repetir várias vezes as cenas. Ele, inclusive, chegou a chamá-la de bestinha e infantil e criticou a dificuldade da atriz em aceitar críticas.

Ryan Gosling e Rachel McAdams

Os protagonistas de um dos romances mais célebres do cinema, Ryan Gosling e Rachel McAdams, já brigaram aos berros no set de Diário de Uma Paixão. Na época, Gosling sugeriu ao diretor Nick Cassavetes que Rachel fosse substituída por outra atriz. Tempos depois, os dois fizeram as pazes e namoraram na vida real por quatro anos.

Julia Roberts e Nick Nolte

A relação entre Julia Roberts e Nick Nolte era muito espinhosa. Os atores tiveram problemas tão sérios um com o outro que a atriz detonou o colega já durante as filmagens, chamando ele de “ser humano desprezível”. Nolte devolveu a acusação: “Ela não é uma pessoa legal”.

