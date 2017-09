A atriz Angelina Jolie, 42 anos, surpreendeu a todos ao aparecer acompanhada dos seis filhos no lançamento do filme First They Killed My Father, na segunda-feira (11), durante o Toronto Film Festival. Quem mais chamou a atenção, no entanto, foram os mais velhos Maddox, 16 anos, e Pax, 13 anos, que trabalharam no filme produzido pela mãe: o primeiro como produtor executivo e o segundo como fotógrafo de bastidores.

Zahara, 12 anos, Shiloh, 11 anos, e os gêmeos Vivienne e Knox Leon, 9 anos, foram prestigiar a mãe e os irmãos no tapete vermelho. Angelina e os seis filhos posaram ao lado da escritora Loung Ung, autora do livro que inspirou o filme, e dos atores Sareum Srey Moch e Kimhak Mun, que vivem os protagonistas.

Os quatro mais novos já haviam acompanhado Angelina no lançamento da animação The Breadwinner, da qual ela é produtora executiva, no domingo (10).