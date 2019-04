Lulu Santos assina união estável e escolhe data significativa para enlace

O cantor Lulu Santos compartilhou com o público uma notícia sobre seu relacionamento com Clebson Teixeira: o artista e o modelo assinaram o termo de união estável, na última sexta-feira (19), e agora são oficialmente um casal aos olhos da lei.

A decisão foi tomada após pouco mais de um ano do início do namoro dos dois. Ao contar sobre esse passo importante para o casal, Lulu explicou que pediu que nos documentos constasse o dia 6 de maio como a data oficial da assinatura do termo.

O motivo, segundo o cantora, seria pelo renascimento que a união com Clebson significa para ele, já que seu nascimento aconteceu em 4 de maio.

“Ontem Clebson e eu assinamos o termo de união estável que nos torna perante a lei um casal. Pedi pra que fosse válido a partir de 6 de maio porque nasci no 4 e achei justo que renascesse logo em seguida”.

