Luiza Possi, 34 anos, anunciou que espera seu primeiro filho. Ela usou sua conta no Instagram para dividir a notícia com seus fãs. “O momento mais emocionante da minha vida com certeza é agora. Nunca pensei que aconteceria comigo, ser abençoada dessa maneira por Deus. Sim, estou grávida, e explodindo de felicidade! Paz e amor pra todos vocês.”

Ela se casou em setembro com Cris Gomes, diretor da Globo.