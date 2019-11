Luíza Brunet será indenizada por insultos na internet

Por determinação da Justiça, Luíza Brunet receberá até R$ 20 mil reais como indenização por ofensas públicas postadas em redes sociais por uma mulher que se declarava fã do ex-marido de Brunet, Lírio Parisotto. Os ataques começaram há dois anos, quando a modelo e atriz se separou de Parisotto, que foi condenado por agredi-la fisicamente.

A mulher que fez as ofensas vive no interior do Rio Grande do Sul e no processo diz ser “simpatizante da carreira empreededora” de Parisotto. Ela começou a insultar Brunet nas redes sociais em 2017 com xingamentos e ofensas pessoais que questionavam a integridade e honra da modelo. A infratora se defendeu dizendo que as postagens eram uma opinião dela, não um insulto, mas a Justiça não concordou.

Luíza Brunet havia aberto dois processos contra a mulher, um criminal e outro indenizatório. Segundo o advogado de Luíza, até os filhos da modelo foram atacados. Com a confirmação da segunda instância da vitória de Brunet, além da indenização por danos morais, toda ofensa publicada contra a modelo tem que ser apagada de todas as postagens. O processo criminal segue ainda na justiça.

