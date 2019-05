Xuxa ficou indignada com fala de Damares sobre ‘Frozen’

Xuxa Meneghel foi às redes sociais criticar uma fala polêmica de Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Em um vídeo que viralizou na internet, a chefe da pasta disse que Elsa, da animação Frozen, seria lésbica.

“Onde o mundo vai parar com tanta ignorância, falta de respeito com as escolhas ou condições das pessoas? Onde está o respeito pelo ser humano? Como permitem certas coisas? Já vi pessoas interpretarem Bíblia, poesias, quadros de diversas formas… mas desenho animado?”, questionou a apresentadora.

O vídeo em questão veio à tona no último sábado (11). Nele, Damares diz que Elsa iria acordar a Bela Adormecida com um beijo gay.

“Por que ela termina sozinha no castelo de gelo? Porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. Eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado e nós estamos alienados. E agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar a Bela Adormecida com um beijo gay”, disse a ministra.

De acordo com a ministra, o trecho faz parte de uma pregação que ela fazia em uma igreja. “Minha critica é conhecida de todos. Eu critico é a tentativa de interferência dos ideólogos de gênero na identidade de nossas crianças”, declarou ela.

