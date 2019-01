Ludmilla aparece sem peruca e impressiona com cabelos naturais

A cantora Ludmilla é conhecida por seus diversos penteados e cores de cabelo. Ela já foi do rosa e azul lisos, às tranças castanhas. Mas, na manhã de terça-feira (22), ela decidiu surpreender aos fãs e mostrar seus fios naturais.

Mais curtos, no estilo black que combina muito com ela, a carioca publicou o penteado nos stories da sua conta no Instagram. Para demonstrar sua resistência, ela ainda escreveu: “Uma mulher quando está com o seu black lindo não quer guerra com ninguém”.

A famosa passou por uma transição capilar recentemente e tem se mostrado muito contente e orgulhosa do visual conquistado.

