Luciana Gimenez curte show do ex Mick Jagger e posta foto com filho

A apresentadora Luciana Gimenez e seu filho, Lucas Jagger, marcaram presença em um show da banda Rolling Stones, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Com um look de pegada rock – e mostrando a barriga sarada –, ela posou ao lado do primogênito para uma foto na área VIP do local. Ostentando uma credencial que garantia livre acesso, Luciana aproveitou para elogiar o ex-marido Mick Jagger.

“Bom dia, meu amor Lucas! Muito feliz do papai estar arrasando! Saúde é tudo”, escreveu.

