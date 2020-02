Lucas Lucco faz 24 anos e posta foto de infância

O sertanejo mais gato do momento, Lucas Lucco está complentando 24 anos e na madrugada de sábado (04), postou em sua conta do Instagram, uma foto linda, típica de albuns de família: um bebê fofo, cheio de dobrinhas e sem roupas! Não é nem preciso falar que ele tinha cara de arteiro, né?

Na legenda, o sertanejo agradece aos pais por todo o amor recebido por eles e aos fãs pelo carinho: “Mãe, cadê meu mucilon sem nenhuma pelotinha? O biotônico quando me faltava fome e o sermão misturado com carinho depois de eu ter caído? Pai, fingir que estou com dor de barriga não faz mais com que eu deixe de levantar da minha cama pra correr atrás do que mereço, às vezes eu levo um tombo e disfarço o choro lembrando de você dizendo ‘opa, pulou… pulou’. E dói demais. Vai ver que é por que eu ando ‘correndo’ mais do que nunca (mesmo que pareça impossível, risos). Eu amo vocês! Amo tanto que odeio o tempo. Eu odeio o tempo. Acho que é isso. Olha, eu não gosto tanto de aniversários também. Enfim, tenho tudo. E vocês são tudo que eu tenho. Que Deus nos abençoe e proteja sempre. Aos meus pais, meu irmão, aos melhores fãs do mundo e admiradores do meu trabalho. Obrigado por tudo”. Os seguidores dos fãs deixaram várias mensagens de carinho para o aniversariante.

