Em vídeo de 20 minutos, Luana Piovani detona Scooby e cogita ir à Justiça

Luana Piovani mais uma vez usou a internet para desabafar sobre sua relação com o ex-marido, Pedro Scooby. Em um vídeo de mais de 20 minutos, publicado em sua conta no YouTube na noite de terça-feira (13), a atriz expõe uma série de discussões com o surfista e critica as atitudes dele como pai.

Piovani começa seu desabafo falando sobre a viagem que Scooby está fazendo com as crianças – Dom, Bem e Liz, frutos do relacionamento do ex-casal – para os Estados Unidos e o fato de o rapaz ter perdido o voo e usado as redes sociais para culpar “macumba” pelo incidente.

“O que eu quero contar para vocês é que ele foi viajar com as crianças, fez o favor de perder o voo. Isso porque eu sou tão boa que em momento nenhum achei que a história preconceituosa e ignorante que ele estava falando da macumba estava relacionada a mim ou à Angelina [amiga da atriz] ou à minha mãe”, conta. “Ficamos aqui as três desesperadas tentando resolver o problema dele, porque era ele que ia viajar com as crianças pros Estados Unidos e não tinha se organizado”, critica.

A atriz também desabafou sobre a falta de contato com os filhos. Ela havia combinado com Scooby de ligar para eles ‘um dia sim, um dia não’, mas o acordo não foi cumprido pelo ex-marido. “Não atendeu nenhuma ligação. Liguei para a Leticia [amiga do surfista] e ela também não atendeu. E por que ela não me atendeu? Porque ele me deu o número errado”, declara.

No resto do vídeo, Piovani faz uma série de críticas às atitudes de Scooby como pai. “Ele não entendeu ainda que depois que tem filho a chave tem que girar e você não é o número 1 da sua própria vida. Hoje, por exemplo, eu sou o número 4 da minha própria vida. Ele também, ele teve três filhos. Mas não, ele só pensa nele”, desabafou. “Estou dividindo aqui pra gente virar uma voz porque isso acontece e não pode acontecer”, completou.

Ao final do desabafo, a atriz ainda ameaçou de levar o caso à Justiça. “Vou ver agora como a gente faz pra organizar as coisas, porque como é que vou confiar? Como que a gente vai fazer? Vamos ter que ir no juiz. E como é que vai pro juiz? Tem que ir pro Brasil? Eu não sei quando vou pro Brasil. Vou ter que ir pro Brasil por causa disso? Meu Deus, que atraso de vida!”

“É muito importante quando a gente está com uma coisa ruim dentro da gente, a gente organizar o pensamento, se dar um tempo. Porque se a gente está sentindo isso tudo, a outra pessoa pode nem sabendo que você existe, só você que está com esse gosto amargo na boca”, finaliza.

Assista ao vídeo completo abaixo:

