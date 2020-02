Luana Martau analisa o Carnaval: “É um prato cheio para qualquer atriz”

Luana Martau se diverte no Camarote CONTIGO!

Foto: Adenilson Nunes

Este é um carnaval de experiências para Luana Martau. Acostumada a fugir da folia e aproveitar o feriadão em lugares mais calmos, desta vez ela se divertiu no carnaval de Salvador. Neste domingo (2), ela e o marido, Ricco Viana, curtiram o Camarote CONTIGO! depois de visitarem o Pelourinho.

“Vi os Filhos de Gandhi hoje, fiquei superemocionada. Gosto de observar gente e lá vi figuras diversas, é um prato cheio para qualquer atriz”, confessou. Para ela, o carnaval na Bahia trouxe surpresas. “Tem o lado que a gente já imagina, mas não tem como não se surpreender. Aqui as pessoas têm uma energia!”, ressaltou.

No ar em Joia Rara como a divertida Creotina, Luana falou sobre sua personagem. “A Creo é muito bacana porque ela é sonsa. Meus personagens são sempre muito histéricos e enérgicos. Eu amei fazer essa coisa mais calma”, analisou. E para quem pensa que só dá para se divertir em dias de Carnaval, ela esclarece: “O núcleo da pensão é de gente que eu amo há muito tempo. Eu me divirto muito, muito. Tenho que ficar me segurando para não rir nas cenas!”