Harry e Meghan vão curtir lua de mel em lugar luxuoso e aconchegante

Depois de trocarem alianças no último dia 19 de maio, o Príncipe Harry e Meghan Markle, finalmente, sairão em lua de mel. O destino escolhido pelos dois fica no Canadá, mais especificamente no Parque Nacional de Jasper, dentro da província de Alberta.

A hospedagem será no Fairmont Jasper Park Lodge, hotel luxuoso, onde a diária chega a passar dos 6 mil dólares. No Instagram oficial do empreendimento, é possível ver detalhes da decoração e paisagens de tirar o fôlego.

Entretanto, os dois não serão estreantes da realeza no resort. O Rei George VI e Rainha Elizabeth, a Rainha Mãe, ficaram lá em 1939. Rainha Elizabeth II e o marido Philip também marcaram presença em junho de 2005.

