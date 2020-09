Atriz Lorraine Bracco compra casa por 1 euro e faz reforma surpreendente

Lorraine Bracco, da série Família Soprano, fez um daqueles investimentos tão bons, que chega ser até difícil de acreditar. A atriz desembolsou apenas 1 euro, cerca de 6,20 reais, na compra de uma casa centenária na Sicília, na Itália. O imóvel, que tem 200 anos, integra um programa de desburocratização e facilitação de pagamento de residências na região, que sofre com o desinteresse imobiliário. O único requisito que o Governo impõem é que a reforma aconteça em no máximo três anos para garantir que o comprador realmente frequente o local.

Em uma coletiva de imprensa, a atriz contou como tomou a decisão.“Quando vi o artigo que dizia que se podia comprar uma casa em Sambuca por um euro, saltei logo. Eu comprei a casa. Estou muito animado por estar aqui, encontrar e trabalhar com os habitantes locais e viver entre eles“, explicou Lorraine, que tem descendência italiana. “Estou aqui para homenagear minha família que vem da Sicília”.

Para os amantes de obra e decoração, a transformação da casa de Lorraine será um deleite. No programa My Big Italian Adventure (em tradução livre, Minha Grande Aventura Italiana), que estreia no próximo dia 30 na emissora estadunidense HGTV, o passo a passo da reforma poderá ser acompanhado.

E haja trabalho, viu? Segundo a People, o imóvel tem 100 metros quadrados, a estrutura estava bem prejudicada e não possuía eletricidade e água corrente. A ideia inicial de Bracco era de pavimentar toda a entrada da casa, construir um grande quarto com vista para o campo e um patio idílico.

“Eu não com construção. Não sou decoradora. Eu sou atriz. Eu nunca fiz isso antes. Não tenho ideia no que estou realmente me metendo! Dá muito trabalho, mas tudo é possível. Eu acredito. E, por um euro, vamos ver no que dá!”, disse a atriz.

Nas fotos abaixo, é possível ter uma noção do resultado da obra:

