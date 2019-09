O Rock in Rio 2019 começou na última sexta-feira (27). E, obviamente, muitas celebridades compareceram ao primeiro dia de shows do maio festival de música do mundo.

Selecionamos alguns looks de famosas que passaram pela Cidade do Rock na primeira noite de festival. E as roupas estavam incríveis!

Leia mais: Como usar espadrilhas: as favoritas de Meghan em viagem à Africa do Sul

Angélica

Luísa Sonza

Sophia Abrahão

Agatha Moreira

Giovana Lancelotti