Live-action da Barbie terá Margot Robbie como a famosa boneca

Na onda dos live-actions, mais um clássico que marcou a infância de muita gente vai ganhar sua versão com atores reais. O longa de Barbie está cada vez mais próximo de se tornar real e já encontrou seus roteiristas.

A produção vai trazer no papel da famosa boneca a atriz Margot Robbie, que já esteve nas telonas em títulos como Esquadrão Suicida, Eu, Tonya e O Lobo de Wall Street, e será escrito por Greta Gerwig (Lady Bird) e Noah Baumbach (O Fantástico Sr. Raposo), repetindo a parceria de Francis Ha.

Em entrevista ao portal Variety, a atriz, que também vai produzir o longa ao lado de Robbie Brenner, falou sobre sua alegria em conseguir o papel. “Brincar com a Barbie promove confiança, curiosidade e comunicação através da jornada de autodescoberta de uma criança. Ao longo dos quase 60 anos da marca, a Barbie ajudou crianças a se imaginarem em papéis inspiradores, de princesa a presidente”, afirmou a artista. “Me sinto honrada por poder fazer esse personagem e produzir um filme que acredito que terá um impacto completamente positivo no público ao redor do mundo”, completou.

Anteriormente, Amy Schumer havia sido confirmada para o papel, mas ela precisou abrir mão do projeto por “conflitos de agenda”. Anne Hathaway também chegou a ser citada como uma das atrizes que poderia interpretar a personagem.

Ainda não há informações sobre a data de estreia do filme e nem detalhes sobre a trama. O longa se trata de uma co-produção entre Warner Bros e Mattel.

