Letícia Sabatella assume namoro com ator Daniel Dantas

Ele é filho de Oxalá e sente a dor do outro no olhar. Ele é tão sensível quanto eu e já viveu o que eu estou passando a viver aos poucos. É um grande que se diminui pra caber. Seus olhos de ator gigante, a simplicidade franca, a inteligência e a confusão , a segurança e o coração na mão. Eu sinto que Oxalá pediu aos seus sonhos pra me dar essa mão, pra me dar este abraço sincero de amor e acolhimento. Pra escutar TS Eliot por sua memória num café da manhã. “ O mundo não acaba com um estampido. O mundo acaba com um gemido. “ Viva a beleza de um ser amoroso, consciente , íntegro, delicado, grande. ❤️🌺🐝