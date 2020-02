Leandra Leal: “Atuar está no meu DNA”

Leandra Leal e seu rosto angelical

Foto: Divulgação/TV Globo

Leandra Leal tem 30 anos e 23 de profssão. Só com isso já dá pra notar a dedicação total à carreira. E a carioca é mesmo uma mulher guerreira: ela está no ar em Saramandaia, como a Zélia Vilar, está dirigindo dois documentários para cinema, tem uma produtora chamada Daza, com duas amigas, administra o Teatro Rival, ao lado da mãe, a atriz Ângela Leal, e, de quebra, tem tempo para dar opinião em seu Twitter (@LeandraGuaraniKaiowá). A loira é superantenada! Quem vê o olhar meigo da atriz não imagina o quanto a moça é danada. “A juventude é um defeito que se corrige a cada dia. Quanto mais velho você fica, mais conhece a si e a brincadeira fica mais legal”, contou para a revista NOVA. Mergulhe na intimidade de Leandra!

Garota de opinião

Leandra se envolveu de cabeça nas recentes manifestações que aconteceram no país. Tanto que a atriz chegou atrasada à festa de lançamento de Saramandaia, em junho. Ela estava participando de um ato no Rio em prol de seus ideais. Leandra diz que defende suas opiniões, mas vê a necessidade de ser fexível. Muito diferente da personagem. “A Zélia é muito mais radical e destemperada. Ela é capaz de brigar, de romper por um ideal, seja ele qual for. Respeito melhor a diferença e o ponto de vista das pessoas”, disse para o site da novela.

Leandra nas manifestações contra a “cura gay” com o marido Alê Youseef

Foto: Reprodução/Instagram

Proativa

Leandra joga no time das mulheres fortes, guerreiras e que trabalham em mil e uma frentes – sem reclamar! Ela é atriz, diretora, produtora, empresária, administradora… E tudo que topar pela frente! A atriz acha que essa é a postura da mulher atual. “Zona de conforto não faz parte do meu perfil. Sou ativa e inquieta, tenho vocação para criar, compartilhar, formar parcerias”, declarou para a revista LOLA de junho.

Currículo superextenso

A estreia no cinema aconteceu em 1997, no filme A Ostra e O Vento. A partir daí, passou por muitos longa-metragens e carrega 17 prêmios na bagagem. No currículo, são 19 filmes – seis com estreias previstas para 2013! Os principais trabalhos são: O Homem que Copiava (2003), Cazuza (2004), Zuzu Angel (2006), Bonitinha mas Ordinária (2008) e Nome Próprio (2007), no qual ela fica nua. Em outubro, chega às telonas Mato Sem Cachorro, uma comédia romântica.

Seu par romântico é Bruno Gagliasso. Anote na agenda!

Aos sete anos Leandra já atuava, como sua mãe, também atriz, Ângela Leal

Foto: Jorge Cysne

Longa trajetória na telinha

Leandra estreou no teatro ainda bebê, no colo da mãe, aos 2 meses de idade. Mas aos 8 anos, atuou pela primeira vez na TV, na novela Pantanal (1990), na extinta TV Manchete. Ao longo dos anos, passou em 24 trabalhos na televisão, com novelas, seriados e minisséries. O primeiro papel de destaque foi na novela Explode Coração (1995), da TV Globo. E trabalhou sem parar! As principais novelas são: Indomada (1997), O Cravo e a Rosa (2000), Senhora do Destino (2004), Páginas da Vida (2006), Passione (2010), Insensato Coração (2011) e Cheias de Charme (2012), como a protagonista Rosário. Foi aí que Leandra mostrou sensualidade como mulher.

Segundo casamento

Avessa a badalações, a loira diz que até cogitou fugir da carreira de atriz por conta dos holofotes. “Atuar está no meu DNA. Mas, na adolescência, pensei muito em fcar só nos bastidores. Esse negócio da celebridade me incomoda. Quando leio notícias a meu respeito ou quando tenho que dar uma entrevista, eu sofro”, confessou para a NOVA. Com tanta discrição, poucos sabem que a atriz está em seu segundo casamento. O maridão é o produtor cultural Alê Youssef. Juntos desde julho de 2010, quatro meses após ela terminar o casamento de sete anos com o músico Lirinha, integrante da extinta banda Cordel Encantado.

Pele em foco

O novo corte de cabelo despertou em Leandra a atenção com o rosto, agora, tão evidente. Ela tira a maquiagem com perfeição, até o algodão sair branquinho. Para o site BR Confdencial, a atriz revelou que faz a limpeza em etapas: aplica demaquilante para a área dos olhos, depois passa tônico no rosto todo e termina a faxina lavando a pele com água. E usa protetor e hidratante sempre. Garota esperta!

Peitão e bundão!

Ela assume que tem tendência a engordar, mas não é de fazer dietas. “Faço musculação e aulas de dança para manter o peso, porque peitão e bundão a vida já me deu”, contou para a revista TITITI. No cardápio, a atriz cortou a carne vermelha e aposta nos alimentos orgânicos. Mas revela um pecadinho: toma refrigerante normal. “Tenho que escolher meus vícios. Não dá para ficar com todos”, declarou para a revista NOVA. Para manter o equilíbrio, ela faz meditação e cortou o cigarro.

Leandra Leal como Rosário, em Cheias de Charme

Foto: Divulgação/TV Globo

Ela é uma camaleoa

Ela já teve cachos de dar inveja, fos lisinhos, corte curtinho, cabelo longo, no tom castanho, preto, loiro, vermelho… São tantas as versões que é até difícil definir a atriz. O desprendimento com a imagem – mas sempre muito bem cuidada! – é um ponto fortíssimo do currículo de Leandra. Hoje, ela desfila fios loiríssimos. “Eu adorei o corte para fazer essa novela. Quando era adolescente, mudava meu cabelo com toda facilidade. Era só algo dar errado na minha vida que eu pintava os fios de laranja, botava dread. Eu cresci, mas continuo gostando de mudanças”, afirmou para o Vídeo Show, da Rede Globo.