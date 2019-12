Larissa Manoela sai do SBT e faz lindo desabafo: “não é um adeus”

View this post on Instagram

Foram quase 10 anos dentro dessa casa. 4 novelas, 1 série, várias participações em programas e uma grande família que formei aqui. Hoje meu ciclo se encerra. Quantos momentos eu vivi…esses levarei comigo e com o meu coração cheio! Que presente ter conhecido e trabalhado com cada profissional presente. Equipe de direção, produção, técnica, arte, luz, continuidade, cabelo, maquiagem, figurino, manicure, elenco fixo, elenco de apoio…TODOS os profissionais envolvidos na teledramaturgia (minha grande paixão) o meu MUITO OBRIGADA! Obrigada pelos ensinamentos, pela troca, pelos toques e conselhos, pelo crescimento, pela ajuda, pelo cuidado, pelo zelo, pelo amor, carinho e respeito. Obrigada por terem me acolhido e terem feito do meu trabalho aqui dentro o melhor que eu poderia ter. Cresci, aprendi, evolui e agora saio daqui com a sensação de missão cumprida. De que cumpri meu dever e meu trabalho ao lado de pessoas que somam em tudo que fui, sou e quero me tornar. Fecho com chave de ouro mais um grande trabalho de sucesso! Meu maior desejo é que cada um de vocês prospere, sonhe, conquiste, realize e acima de TUDO estejam felizes fazendo aquilo que ama. Muita luz na caminha de cada um e que Deus siga em frente abençoando cada passo dado. Aproveito pra já desejar BOAS FESTAS, um Natal abençoado e celebrado com muito amor e um maravilhoso ANO NOVO! Que 2020 nos traga muita saúde pra seguir, muita paz pra viver, amor e carinho pra dar e vender, luz e prosperidade, sucesso e reciprocidade! Bençãos de Deus, muita força, fé, luta e coragem pra viver TODA uma vida que ainda tem pela frente. Que nesse novo ano aquilo que sonhamos possa se realizar e se não se realizar que tenhamos sabedoria pra esperar o tempo certo e acontecer da melhor forma possível. Nos encontraremos com certeza num futuro próximo. E estarei mesmo que de longe acompanhando e observando o voo de cada um. Estarei sempre aqui do mesmo jeitinho. Com pé no chão, cabeça focada…e sempre com humildade e gratidão por tudo que vivi! Esse não é um adeus e sim um até breve. Minha eterna gratidão e um beijo muito carinhoso em cada um de vocês. EU AMO MINHA FAMÍLIA SBT! “Carta aberta à todos do @sbtonline ♥️”