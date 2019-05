Laís Souza anuncia data de casamento com Paula Alencar

A ex-ginasta Laís Souza anunciou que se casará com a namorada Paula Alencar no dia 25 de janeiro de 2020. A cerimônia será à beira-mar no Espírito Santo, apenas para convidados íntimos.

O casal se conheceu em um aplicativo de relacionamento. Laís é de Ribeirão Preto (SP) e Paula de Vitória (ES) e o primeiro encontro aconteceu em São Paulo. Pouco tempo depois, as duas já estavam namorando e hoje, já moram juntas em Vila Velha.

Em janeiro de 2014, ex-ginasta sofreu um acidente de esqui nos Estados Unidos que a deixou tetraplégica. Ela conta que a presença de Paula foi essencial na sua recuperação. Elas se conheceram depois do acidente, mas o amor ajudou a Laís a recuperar sua segurança e aceitar sua nova condição.

“Paula me ajudou a abrir os olhos para diversas adaptações quanto a minha deficiência. É mais nova do que eu — Paula tem 27 anos e Laís 30 — e tem uma visão muito mais aberta do que a minha, ela é advogada. Venho aprendendo muito com ela, desenvolvendo e a gente vem se somando. Isso está sendo muito importante”, conta Laís em uma entrevista para o Gshow.

Laís também expôs sua vontade de fazer várias cerimônias de casamento e de ter filhos. “Já tem um bom tempo que eu tenho vontade de ter filhos e Paula me deu mais vontade ainda pela mulher que é. Isso ficou mais forte agora. Acho que, dentro dos próximos dois anos, vamos ter filhos. Pode ser adoção, inseminação artificial, o que vier e o que for possível”, explica.