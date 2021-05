Aos 19 anos, Lady Gaga conta que foi estuprada e engravidou de produtor

Lady Gaga contou que ficou grávida aos 19 anos após ser estuprada por um produtor, em entrevista ao The Me You Can’t See. A série, comandada por Oprah Winfrey e príncipe Harry, debate temas relacionados à saúde mental e conta com diversos convidados. A cantora é o destaque do primeiro episódio que estreia nesta sexta-feira (21), na Apple TV+.

“Eu tinha 19 anos, estava trabalhando em um projeto e o produtor me disse: tire a roupa. Eu disse que não e saí, e eles me disseram que iriam queimar todas as minhas músicas. E eles não pararam. Eles não pararam de me questionar e eu simplesmente congelei… e não lembro de mais nada”, contou abalada ao descrever a agressão.

No programa, Lady Gaga contou que estava trabalhando no estúdio com um produtor que a ameaçou. Segundo a artista, o estuprador a deixou “grávida na esquina”, pois estava vomitando e passando mal.

Uma das consequências do crime aconteceu anos depois, quando ela teve um surto psicótico e ficou em estado de paranoia total. “Tive um surto psicótico total e, por alguns anos, não fui a mesma garota”, lembrou.

A cantora conta que também sentiu nos anos seguintes as mesmas dores do episódio traumático. “A maneira como me sinto quando sinto dor é como me senti depois de ser estuprada. Já fiz inúmeras ressonâncias magnéticas e exames, e não encontraram nada. Mas o corpo lembra”, afirmou.

A musa pop conta que o processo para lidar com as consequências do que viveu é lento. “Tudo começou a mudar lentamente.”

Lady Gaga afirmou também que não vai divulgar o nome do produtor. “Entendo o movimento #metoo, entendo que algumas pessoas se sintam realmente confortáveis com isso, mas eu não. Eu não quero nunca mais encarar essa pessoa novamente.”