Lado a Lado: Isabel revela a Elias que é sua mãe

Isabel conta que é mãe de Elias

Foto: TV Globo/Divulgação

Num momento bastante emocionante, Isabel (Camila Pitanga) revela para Elias (Cauê Campos) que é a sua verdadeira mãe. Ela explica ao garoto que também não sabia, pois acreditava que seu bebê havia nascido morto. Mas conta que, na verdade, Elias foi roubado dela. A dançarina não acusa Constância (Patrícia Pillar), mas deixa claro ao menino que os dois foram vítimas de uma grande maldade.

A dona do Teatro Alheiras resolve levar o menino para morar com ela. Entretanto, Elias não baixa a guarda e passa a ser frio com Isabel. E, para desgosto da dançarina, o garoto ainda diz que gosta bastante da baronesa, pois ela sempre foi muito gentil com ele. Elias só não imagina que a própria avó foi quem o tirou de sua mãe.

Para piorar a situação, Zé Maria (Lázaro Ramos) fica chateado quando descobre que Albertinho (Rafael Cardoso) é o verdadeiro pai de Elias. E vai se enfurecer quando encontrar o janota na casa de Isabel. Isso porque Laura conseguirá convencer a amiga a deixar que seu irmão visite a criança