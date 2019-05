Kristen Stewart radicaliza visual e aparece irreconhecível

Nessa terça-feira (28), aconteceu o desfile Metiers d’Art da Chanel, em Seul, na Coreia do Sul. Kristen Stewart, embaixadora da marca, chegou ao evento com um visual novo super ousado.

A atriz combinou o cabelo curtinho com luzes loiras e sobrancelhas descoloridas. Para a maquiagem, Kristen investiu em um delineado gatinho verde. O maquiador Beau Nelson compartilhou imagens do resultado em seu Instagram.

As sobrancelhas super claras deixaram Kristen irreconhecível. Ainda não sabemos se a atriz realmente descoloriu os fios ou só deixou as sobrancelhas com assim com maquiagem. Aprovado?

Leia mais: Quem é o namorado de Marília Mendonça

+ Vestido de noiva em forma de maiô? Veja a peça que está causando polêmica

Siga CLAUDIA no Youtube