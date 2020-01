Kendall Jenner fala com ESTILO sobre sua carreira astronômica e suas inspirações

Mais de 28 milhões de seguidores no Instagram, desfiles bombadíssimos e campanhas poderosas no currículo, estrela de um dos reality shows mais famosos do mundo e amiga de top celebridades. Tudo com apenas 19 anos! No último mês de maio, a meia-irmã de Kim Kardashian e filha de Caitlyn Jenner fez uma rápida passagem pelo Brasil para divulgar uma campanha da Le Lis Blanc, marca da qual é garota-propaganda. Confira a entrevista exclusiva.

Você chegou ao topo do mundo da moda com pouco tempo de carreira. O que ainda deseja alcançar?

A única coisa que desejo é longevidade. Espero que a minha carreira como modelo dure ainda por bastante tempo.

Qual foi o desfile mais memorável da sua vida profissional até agora?

Meu primeiro desfile foi insano! Foi para a grife Chanel, na temporada de inverno 2014. Aquela foi a minha primeiríssima semana de moda. Também amei desfilar para a Dolce & Gabbana, na semana de moda de verão 2015. Foi uma apresentação linda.

Alguma modelo serve de inspiração para o seu trabalho?

Minhas amigas me inspiram todos os dias (Kendall é amiga pessoal de outras grandes tops do momento, como Cara Delevingne, Gigi Hadid e Hailey Baldwin), mas sou obcecada por Chrissy Teigen.

Gosta de ler revista de moda?

Sim, eu adoro! E, mais do que ler, eu costumo usar as revistas para estudar cada uma das imagens.

Vai estrelar alguma nova campanha em breve?

Eu acabei de fotografar a nova campanha da Fendi. Logo vocês verão as fotos por aí.