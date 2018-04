Como Kate Middleton ajudou Meghan Markle a reconfigurar seu estilo

O anúncio do casamento do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle levou alguns tabloides do Reino Unidos a questionarem se Kate Middleton estaria ameaçada em seu posto de destaque dentro da Família Real e se ambas poderia ter algum tipo de rivalidade.

Entretanto, ao contrário das especulações, ambas demonstram que podem ser grandes aliadas e amigas. Um exemplo dessa parceria aconteceu na última quarta-feira (25), quando Meghan compareceu ao Anzac Day Service vestindo uma grife recomendada por Kate.

No evento, Meghan optou por um vestido da estilista neozelandesa Emilia Wickstead. A profissional é responsável pela marca de roupas preferidas por Kate para ocasiões especiais.

“Kate frequentemente vai ao estúdio para olhar o catálogo e adquirir acessórios. Ela sugeriu a boutique a Meghan caso necessitasse de roupas mais formais“, explicou uma fonte a revista Vanity Fair. “Kate não é do tipo de pessoa que se ofende se alguém veste algo que ela gosta ou uma peça de sua estilista favorita (…) Meghan pediu um conselho sobre roupas formais a Kate e a duquesa disse aonde ir. Elas também se consultam sobre o que vestir para não irem iguais.”

