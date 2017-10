Acha que cruzar as pernas sobre o joelho é o jeito mais fino e comportado de se sentar? Não se você fizer parte da família real britânica. Essa postura, na verdade, é das mais inadequadas.

Para uma mulher da realeza seguir o protocolo, ela deve sempre manter os joelhos unidos. Se achar mais confortável, cruzar os tornozelos está permitido. Uma pose conhecida das regras de etiqueta atuais que se chama “a inclinação da duquesa”, em alusão à maneira como a Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, se porta. O nome foi criado por uma consultoria de etiqueta inglesa.

Kate, assim como a rainha Elizabeth II, mantém os joelhos e tornozelos bem juntinhos e inclina as pernas para o lado. O truque faz com que ela continue modesta, mas as pernas aparentem ser mais esguias. A Princesa Diana também costumava se sentar assim.