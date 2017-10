Que Kate Middleton é referência em estilo chique e refinado todos já sabem. Do seu vestido de casamento icônico a looks básicos do dia a dia, a duquesa é copiada pelo mundo inteiro. Mas se tem uma tendência que Kate não vai lançar é a de esmaltes marcantes.

Sempre discreta, a esposa do Príncipe William não costuma aparecer com unhas esmaltadas em eventos públicos. O motivo? Esmaltes coloridos e unhas postiças não fazem parte das regras de etiqueta da família real, como revelou a revista OK!

Mas isso não quer dizer que todas as mulheres reais têm de dizer adeus à manicure uma vez que adentram a vida no palácio. A própria Rainha Elizabeth é conhecida por usar apenas um tom de esmalte, o Ballet Slipper, da marca Essie. A cor é um nude rosinha superdelicado.

Kate Middleton escolheu uma tonalidade parecida da mesma marca para o seu casamento, o Allure. Ainda mais clarinho que o da rainha, essa foi uma das únicas vezes que a duquesa apostou nas unhas feitas.