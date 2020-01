Jurado de reality culinário do SBT aparece no ‘Mestre do Sabor’ da Globo

Entra reality show culinário, sai reality show culinário e só uma certeza temos: com certeza haverá algum patrocínio de uma famosa marca de chocolates. Nos últimos anos o dono dessa empresa, o chocolatier Alê Costa, se tornou um dos mais assíduos especialistas gastronômicos em reality shows, já tendo dado as caras como convidado no ‘MasterChef‘ (Band), ‘Bake Off Brasil‘ (SBT), ‘Hell’s Kitchen‘ (SBT), ‘Top Chef‘ (Record), ‘1 por Todos‘ (Band) e por aí vai. Porém, o programa desta quinta-feira (7) do ‘Mestre do Sabor‘ apresentou uma situação inédita.

Na atual etapa do reality culinário da Globo, o primeiro bloco é ocupado por uma visita de um cozinheiro profissional que traz um desafio para os times competidores. Na estreia dessa segunda fase na semana passada, Ana Maria Braga abrilhantou o reality com seu carisma e auxiliou os cozinheiros na definição e preparo de pratos simples.

Já no ‘Mestre do Sabor’ exibido nesta quinta-feira, Alê Costa foi o convidado da vez e propôs, sem muita surpresa, receitas com cacau. Ao final, com a vitória do time de José Avillez, o especialista em chocolate levou o time vencedor para conhecer a fábrica de sua empresa.

Já comentamos que Alê Costa é presença garantida em qualquer reality show culinário da televisão brasileira, então qual a diferença de ter aparecido no ‘Mestre do Sabor’? É que nesse caso Alê Costa é um jurado fixo de um programa exibido atualmente no SBT, o ‘Família Frente a Frente’! Comandado por Tiago Abravanel, essa competição culinária da emissora de Silvio Santos mostra famílias formando times e se enfrentando pelo posto de melhor família cozinheira. Os pratos nesse reality são sempre avaliados por três especialistas, no caso Carmen Virgínia, Gilda Bley e… Alê Costa!

Cada caso é um caso, e provavelmente Alê Costa apareceu sem ressalvas no ‘Mestre do Sabor’ ao mesmo tempo do ‘Família Frente a Frente’ pelo simples fato de ser patrocinador das duas atrações, mas não deixa de ser inusitado a aparição de um chef jurado de um reality do SBT dando um pulinho nos estúdios Globo para participar do ‘Mestre do Sabor’.

Em tempo: o time de José Avillez conseguiu imunidade pela segunda semana consecutiva, deixando os outros cozinheiros na disputa pela permanência no reality. Na prova de eliminação, a coisa não foi boa para Lili Almeida e Diego Gimenez, que precisaram sair do programa após pratos que não agradaram aos jurados.