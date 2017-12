Juliana Paes é eleita a melhor atriz de 2017 pela APCA

A atriz Juliana Paes foi eleita a melhor atriz de 2017 pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA). O prêmio é resultado de dois papéis na TV Globo.

Um deles foi a Bibi Perigosa, na novela A Força do Querer, de Glória Perez. A personagem é baseada em Fabiana Escobar, mulher apaixonada por um traficante que acaba assumindo papel de liderança no crime, em um morro carioca.

O outro foi a matriarca libanesa Zana, pela série Dois Irmãos, baseada na obra de Milton Hatoum.

Juliana havia postado um desabafo nas redes sociais no qual contou ter ficado frustrada com a derrota para a colega Paolla Oliveira no troféu “Melhores do Ano”, distribuído no último domingo, no Domingão do Faustão, da TV Globo.

Abaixo, veja os outros vencedores em “televisão”. Os eleitos nas demais categorias estão listados na página da APCA no Facebook.

Novela: A Força do Querer (Glória Perez/TV Globo)

Ator: Julio Andrade (Um Contra Todos/Fox e Sob Pressão/TV Globo)

Diretor: Luiz Fernando Carvalho (Dois Irmãos/TV Globo)

Série: Sob Pressão (Conspiração/TV Globo)

Programa: Terra Dois (TV Cultura)

Apresentador/a: Tatá Werneck (Lady Night/Multishow)