O ator José Mayer está afastado das novelas pela Globo desde abril do ano passado, em decorrência das acusações de assédio sexual feitas pela figurinista Su Tonani. A vítima expôs seu relato no blog #Agoraéquesãoelas, do jornal Folha de S.Paulo, em que detalhava o ocorrido. O ator negou à época que a tenha assediado.

Porém, de acordo com o colunista Flávio Ricco, há grandes possibilidades de Mayer retornar às telas, e isso ocorreria na próxima novela das 21h, O Sétimo Guardião, trama que substituirá Segundo Sol.

De acordo com a publicação do colunista, há um movimento interno dentro da própria Globo em que colegas do ator acreditam que ele “já pagou pelo erro cometido”, e não pode ser proibido de exercer sua profissão.

José Mayer apareceu na televisão pela última vez em A Lei do Amor (2016).

