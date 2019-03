Loreto volta a frequentar casa de Débora Nascimento, segundo Leo Dias

Em conversa com o apresentador Matheus Mazzafera, na noite do último sábado (9), o jornalista Leo Dias contou que José Loreto teria voltado a frequentar a casa de Debora Nascimento.

Há quase um mês, o mesmo jornalista noticiou que o casal de atores havia se separado e que Loreto havia deixado a casa da família após Debora ter descoberto uma traição do marido.

“Ontem, me ligaram, uma menina que mora no condomínio da Debora Nascimento: o Loreto está de volta, está frequentando de novo a casa de Debora Nascimento. Eu já tinha dado indícios de uma sinalização de volta”, disse Leo em participação no Camarote CarnaUOL.

Questionado por Mazzafera se a visita não teria sido motivada pela filha do casal, Bella, Leo disse acreditar que não. “Depois de duas semanas? Acho que não. Acho que ela vai dar uma chance de volta.”

