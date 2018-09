Johnny Hooker e Gaby Amarantos lançam clipe juntos nesta quinta

Os cantores Gaby Amarantos e Johnny Hooker vão lançar nesta quinta (27) no Youtube, às 21h, o clipe da música Corpo Fechado. A parceria faz parte do novo álbum de Hooker, intitulado Coração.

A produção foi gravada em São Paulo e conta com a direção de João Monteiro e Fernando Moraes, mais conhecidos como Os Primos, e também pela assinatura em diversos clipes de nomes importantes do pop brasileiro, como Pabllo Vittar, Preta Gil, Simone & Simaria, entre outros.

No vídeo, o cantor pernambucano Johnny Hooker aparece diferente: abusa de cores com várias trocas de figurinos, faz referências ao pop e utiliza coreografias ao lado de Gaby. A música fala sobre amizade, mas também pauta o atual cenário, de forma crítica.

“A parceria com Gaby é uma relação de adoração! Eu admiro profundamente a trajetória desta mulher negra, que veio do Jurunas, levou a música do seu lugar para o Brasil e se tornou uma popstar. Eu chamei ela para participar desta música porque escrevi inspirado no Pará, que foi um lugar que sempre abraçou e apostou muito no meu trabalho”, diz Johnny Hooker.

“Foi uma experiência muito linda ter gravado essa música com o Johnny. Ele é um artista necessário para o Brasil e que eu admiro muito, principalmente pela musicalidade e também personalidade e coragem. Eu fiquei muito feliz com a ideia do clipe porque é uma chance do Johnny mostrar o seu lado mais pop e colorido e, pra mim, um clima mais sensual. O vídeo tem muita “montação”, coreografia e é bastante pop!”, afirma Gaby Amarantos.

Mais lidas: Reese Witherspoon fala sobre a emoção de conhecer Kate Middleton

Rainha Elizabeth critica uma cena em ‘The Crown’

Já votou no Prêmio CLAUDIA? Escolha mulheres que se destacaram