Jameela Jamil e Celeste Barber recriam capa icônica de Lennon e Yoko

As atrizes Jameela Jamil e Celeste Barber são as estrelas da capa da edição de dezembro da revista norte-americana InStyle. As duas recriaram a capa icônica de John Lennon e Yoko Ono na Rolling Stone em 1981. Elas aparecem abraçadas enquanto Celeste beija a bochecha de Jameela.

Na foto original, Lennon está nu, abraçando Yoko enquanto a beija. A foto tornou-se muito famosa principalmente porque, no mesmo dia em que foi tirada, apenas algumas horas depois, o cantor foi assassinado.

Na matéria da InStyle, Jameela fala sobre body positive e distúrbios de imagem. “A maioria dos meus problemas de saúde são consequência das coisas que fazia para tentar ser magra. Eu tenho um rim com problemas devido aos detox e produtos diet que consumia. Por isso luto tanto contra isso – estou vivendo em um corpo que eu machuquei por causa de uma sociedade que defende que meu tamanho é a coisa mais importante do mundo”, desabafou.

Celeste também falou sobre seu corpo e como ser autêntica na internet. “Nós dizemos o que os outros querem ouvir. Pessoas estão cansadas de ouvir no que devem acreditar. Só quero que todo mundo ria e, quem sabe, fazer com que algumas pessoas se sintam melhor. Eu não comecei o body positive, mas estou muito feliz e orgulhosa de ver o que isso se tornou”, contou.