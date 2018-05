Ivete Sangalo revela o significado dos nomes das gêmeas

Depois de uma temporada totalmente dedicada às filhas, a cantora Ivete Sangalo, 45 anos, voltou aos palcos no último dia 29 e no próximo sábado (12) fará sua primeira aparição da TV, no Altas Horas, após o nascimento de Helena e Marina.

Durante a gravação comandado por Serginho Groisman, a cantora revelou que foi Marcelo, 8 anos, seu filho mais velho, que escolheu os nomes das irmãs a partir do significado deles, revela a VEJA SP. “Ele pesquisou e viu que Marina tinha a ver com mar — e ele é pescador, como o pai. Helena é aquela que reluz, que ilumina. Ele me trouxe essa explicação e eu disse que elas se chamariam assim porque é ele quem manda na parada“, contou Veveta.

Boas escolhas, não é mesmo?