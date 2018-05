Conhecido como o mês das noivas, maio traz consigo o início da temporada intensa de casamentos. Aproveitando o ensejo, o Pinterest fez uma seleção das maiores tendências de casamento deste ano. Confira abaixo algumas ideias apresentadas:

Vestidos mais discretos

Seja pela chegada do frio ou pela busca de looks mais românticos e clássicos, é fato que têm aumentado as buscas por vestidos de noiva com decotes mais fechados, mangas compridas ou que sejam usados com boleros.

Vestidos em tons diferentes

A supremacia do branco como cor de vestido de noiva está com os dias contados. Tons como rosé e champagne estão em alta!

Conforto



Outra tendência entre as noivas é a busca por looks mais despojados, que permitam aproveitar a festa com maior conforto. O vestido tem dado espaço para macacões e os sapatos de salto alto são substituídos por versões mais confortáveis como sapatilhas.

Cabelo com visual messy

Os penteados estruturados têm gerado pouco interesse nas noivas que utilizam o Pinterest como fonte de inspiração. A tendência na rede social é o uso de penteados bagunçadinhos e desconstruídos, que trazem mais leveza ao visual da noiva. Cabelos soltos, com o comprimento modelado em ondas delicadas também são uma aposta certeira!

Bolo



Os bolos com vários andares e ricamente decorados com pasta americana e flores de açúcar estão sendo trocados por versões mais minimalistas e descontraídas, como bolos de figos. Decorações metálicas também estão em alta!

Cardápio



Seguindo a tendência do comfort food, em que os pratos servidos oferecem sensação de conforto e remetem aos tempos das comidinhas da vovó, muitos casais têm trocado os buffets tradicionais por pizza. É interessante servir opções artesanais que valorizem as receitas de família.

Incluir no cardápio opções veganas é uma decisão importante, pois mostra cuidado especial com os convidados com dietas restritivas.

Altares naturais

Que cenário pode ser mais romântico do que a natureza? Muitos casais têm apostado em altares alternativos, com elementos rústicos e muita vegetação natural.

Entradas diferentes

Que tal chegar à cerimônia em grande estilo? A tendência entre as noivas, segundo o relatório elaborado pelo Pinterest, é fazer uma entrada que surpreenda os convidados. Os carros de luxo estão perdendo espaço para barcos, lambretas, kombis e até bicicletas.

Lua de mel

O merecido momento de descanso dos noivos pede um destino especial. Entre os noivos cresceram as buscas por destinos não convencionais. Entre os mais procurados estão Suíça, Safáris na África e Bali.