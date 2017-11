Ivete Sangalo conta como explicou ao filho que ele teria irmãs

A cantora Ivete Sangalo, 45 anos, está radiante com a gravidez. Nesta quarta-feira (15), ela participou do programa Encontro com Fátima Bernardes, na Globo, e falou sobre como contou a novidade ao filho mais velho, Marcelo, 8 anos.

O menino tinha vontade de ter um irmãozinho mais novo, mas a cantora espera duas garotinhas. Então ela decidiu dar uma explicação a Marcelo sobre o acontecimento.

“Ele queria homem. Eu falei: na hora em que o papai do céu recebeu a sua mensagem, ele recebeu a mensagem de um menininho. Só que na fila dele não tinha menininho pra descer do jeito que você queria. E ele mandou duas menininhas para compensar. Engraçado que ele ouviu isso e compreendeu a ação divina. Se o cara mandou duas é porque vai ser organizado assim. E aí eu falei: aí você vai ser o homem da casa, o reizinho, o ídolo delas“, contou a Ivete.

A cantora revela que está curiosa sobre criar duas meninas. “Meu universo é totalmente masculino. Eu sou um menininho, uma mulher menininho, fui criada numa casa em que os mais velhos eram sempre os homens. Eu tô começando a derreter”, disse.

Alguém tem dúvida de que ela será uma mãezona?