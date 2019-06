Ivete Sangalo cai do palco ao defender fã de segurança

Ivete Sangalo passou por uma confusão durante o show em Porto Seguro, na Bahia, na noite de domingo (2). A cantora baiana sofreu uma queda ao tentar defender um fã de um segurança, após ele ter invadido o palco durante a apresentação.

Imagens do momento foram divulgadas nas redes sociais. Nelas, a musa aparece cantando a música “Beleza Rara” e fazendo selfie ao lado de um fã. Um outro rapaz sobe no palco para abraçar Ivete, mas é impedido por um segurança, que o segura com força.

A cantora vê a confusão atrás dela, corre e acaba caindo no palco para abraçar o rapaz. Ivete, depois da confusão, é ovacionada pelo público no local.

Confira o momento:

