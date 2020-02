Ivete Sangalo brinca com Xuxa: “Agora você só quer saber de Junno”

Ivete Sangalo chamou Xuxa para cantar com ela, durante seu show no Rio de Janeiro

Foto: AgNews

Xuxa não deixou de conferir a apresentação da cantora – e amiga de longa data – Ivete Sangalo, no Rio de Janeiro. No último sábado (11), a Rainha dos Baixinhos chegou junto com a filha, Sasha, que ficou escondida nos bastidores assistindo ao show da cantora baiana. Mas a apresentadora ficou na lateral do palco, ao lado de Bruna Marquezine e Carolina Dieckmann, aproveitando cada música da turnê Real Fantasia.

Ao perceber a animação das amigas, Ivete as chamou para cantar. “Xuxa, eles querem que você cante… Venha, venha”, brincou com a apresentadora. “Eu não canto, não canto, Veveta. Para com isso!”, respondeu a Rainha dos Baixinhos, que diante a insistência do público cantou um dos seus hits, “Tindolelê”. No final da apresentação, Xuxa correu para a lateral do palco e Ivete provocou: “Agora você só quer saber de Junno.”, se referindo ao namorado de Xuxa, o ator Junno Andrade.

“Não dá para ficar parada, né?, disse a apresentadora que também falou sobre o chamado da amiga para cantar no palco. “Eu não canto. A Ivete é doida de pedra. Foi surpresa total. O show foi legal, muito bom.” Assediadíssima, Xuxa deu uma de tiete quando viu o jogador do Botafogo, o holandês Seedorf, pedindo para tirar uma foto. “É para minha mãe”, justificou. Segundo a apresentadora, Dona Alda é ‘botafoguense roxa’ e tem uma bandeira pendurada atrás de sua cama. O namorado, Junno, não a acompanhou ao show, pois teve apresentação da peça “À Noite Todo Gato é Pardo” em São Paulo.