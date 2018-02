Ivete publica foto de filhas e agradece médicos

Anjos lindos! Dra Luciana Vieira Lopes @lucianavieiralopes , minha obstetra e Dr Joaquim Lopes responsável pela FIV (CENAFERT) . Fui muito bem cuidada por eles desde o comecinho. Cada um na sua área me trazendo tranquilidade e segurança. Obrigada a vcs pelo comprometimento e carinho! Minhas pequenas são lindas, saudáveis e muito gulosas 😍🌸🌸🤪😊🙏🏻❤️❤️

A post shared by Veveta (@ivetesangalo) on Feb 24, 2018 at 2:07pm PST