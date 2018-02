Ivete Sangalo homenageia enfermeira que a ajudou a amamentar

Ivete Sangalo, 45 anos, abriu uma exceção para publicar uma mensagem homenageando a enfermeira obstetra Louise Chamusca, que a ajudou no processo de amamentação. Louise é do Soma (Socorro da Mamãe), um centro de assistência ao aleitamento materno e cuidados para mamãe e bebê.

“Agradecer é uma coisa que faz bem, né? Pois venho aqui agradecer o apoio incondicional dessa mulher incrível Louise Chamusca que, desde o nascimento do Marcelo e agora com as minhas meninas, me ajudou a levar pros meus filhotes o leite delicioso. Obrigada, Socorro da Mamãe, por realizar meu sonho de ver meus filhos alimentados com o mais luxuoso alimento da vida: o leite materno“, escreveu na legenda.

Na imagem, a enfermeira aparece segurando uma boneca e um peito de borracha, utilizados nas aulas de amamentação.