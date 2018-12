Ivete lança primeiro clipe do DVD que gravou ontem; confira ‘Teleguiado’

Menos de 24 horas após a gravação de seu novo DVD, que aconteceu ontem (8) no Allianz Parque, em São Paulo, Ivete Sangalo já lançou o primeiro clipe para a música “Teleguiado”. A canção promete ser hit do carnaval 2019 e agitou o público.

‘Live Experience’ reuniu cerca de 50 000 pessoas no estádio da Zona Oeste da capital paulista. Participaram da festa convidados como Marília Mendonça, Alejandro Sanz, Ferrugem e Léo Santana.

O momento mais esperado, no entanto, foi o dueto que fez com Claudia Leitte. As duas cantaram juntas, trocaram elogios e se divertiram no palco.

Confira o clipe de Teleguiado:

