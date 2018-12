Como foi o encontro de Ivete e Claudia Leitte em gravação de DVD

Ivete Sangalo fez um show grandioso na noite de sábado (8) em comemoração aos seus 25 anos de carreira. O espetáculo aconteceu no Allianz Parque, em São Paulo. Intitulada Live Experience, a apresentação vai virar um DVD. Na noite de festa ela recebeu convidados especiais como Marília Mendonça, Alejandro Sanz, Ferrugem e Léo Santana.

O momento mais esperado, no entanto, foi o dueto que fez com Claudia Leitte. As duas cantaram juntas, trocaram elogios e se divertiram no palco. Ivete disse que elas se aproximaram mais nos últimos anos. Ritmada, a música é dançante e faz referência à lambada. “Coração com coração, coxa com coxa”, diz o refrão.

Elas cantaram a canção duas vezes para garantir que a gravação ficasse boa. Isso se repetiu em vários momentos do show. “Não saio daqui enquanto não ficar bom”, disse Ivete em um momento.

Claudia Leitte publicou fotos logo depois da apresentação. “Todas as fotos são maravilhosas e registram momentos que eu sempre hei de lembrar com muita alegria, mas não conseguem capturar a verdadeira essência desse encontro. Ah! Como foi massa! A gente escrevendo uma história de amor, né?”, escreveu em seu Instagram.

Como duas das principais representantes da música baiana, Ivete e Claudia foram por muito tempo taxadas como rivais, rótulo que estão tentando quebrar.

Na área VIP, famosos se aglomeraram para curtir o show. Entre eles estavam David Brazil, Jojo Toddynho, Thaynara OG, Gominho e Maísa. A atriz Bruna Marquezine também foi à gravação, mas ficou em um camarote.

O marido de Ivete, Daniel Cady, ficou o tempo todo apoiado na grade do cercado para ver a esposa e era tietado a todo momento pelo público. Haja selfie!

