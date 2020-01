Isabella vence “prova limitada” do BBB19 e castiga líder da semana

Rolou na tarde deste sábado (23) a prova do anjo da semana. Tiago Leifert reuniu os brothers na sala e realizou um sorteio para definir quem participaria. O motivo é simples, apenas quatro pessoas poderiam disputar a prova da semana, que valia um colar da imunidade, estalecas e um prêmio especial: um carro do patrocinador.

Isabella, Hariany, Rízia e Rodrigo foram selecionados, e rumaram para o campo de provas para um desafio que envolvia raciocínio e… um carro no meio do caminho. Parece confuso, mas nem era: os brothers precisaram montar um quebra-cabeças da montadora enquanto atravessavam por dentro do automóvel. Isabel se deu melhor e concluiu a prova rapidamente.

Além de todos os prêmios, Isabella ficou responsável por entregar o castigo do monstro. Porém, a grande surpresa foi que ela colocou Elana, ao lado de Danrley, no castigo. O problema é que Elana é a líder da semana, e esse tipo de provocação sempre acaba pesando numa indicação de domingo (se levarmos em conta episódios semelhantes em edições antigas.

Vamos ver se Elana vai levar isso na brincadeira ou se Isabella colocou o dela na reta.