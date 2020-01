Invasão à gruta perdida marca semana final de ‘O Sétimo Guardião’

Chegamos no resumo final de ‘O Sétimo Guardião‘. Como sempre acontece, a Globo não revelou os acontecimentos finais da trama, mas sabemos alguns detalhes sobre essa reta decisiva. Por exemplo: teremos a revelação de mais um personagem com a marca dos guardiões-mor.

Além disso, diversos personagens seguirão a dica dada por Feijão sobre uma gruta perdida em Serro Azul. Com todos os problemas envolvendo a fonte mágica, o pessoal da cidade tenta descobrir novas formas de contornar a situação. Até Valentina (Lília Cabral) parte nessa caravana inusitada.

Se quiser saber mais sobre a semana final de ‘O Sétimo Guardião’, é só conferir nosso resumo da semana.

Segunda-feira, 13 de maio – Olavo ordena vinda de máquinas

Luz (Marina Ruy Barbosa) pede para Feijão contar o que descobriu a Gabriel (Bruno Gagliasso). Adamastor (Teodoro Cochrane) marca um encontro com Stella (Vanessa Giácomo). Olavo (Tony Ramos) oferece um emprego para a filha de Nicolau (Marcelo Serrado). Luz decide ir até a gruta averiguar a descoberta. Olavo manda as máquinas irem para Serro Azul.

–

Terça-feira, 14 de maio – Os personagens rumam para a gruta perdida

Olavo manda Sampaio (Marcello Novaes) não se envolver com Laura (Yanna Lavigne). Júnior (José Loreto) ajuda no transporte de Feijão e Murilo (Eduardo Moscovis) observa tudo. Valentina parte para a gruta com o objetivo de investigar junto de Murilo e Gabriel.

–

Olavo pretende invadir o casarão. Gabriel dá de cara com Júnior, Luz e Feijão na gruta perdida.

Veja também





Quarta-feira, 15 de maio – Mais um personagem tem a marca do gato

Luz explica para Gabriel o que aconteceu. Sampaio dá uma arma para Olavo. Gabriel e Luz discutem, e os dois entram em pé de guerra. A coisa fica tão feia que Gabriel expulsa Luz da irmandade.

–

Eurico (Dan Stulbach) percebe que seu depósito está vazio. Judith (Isabela Garcia) conta a Gabriel que Feijão tem a marca do guardião-mor… ou seja… talvez os dias dele estejam contados.

E… e agora? Bem, o resumo dos dois últimos capítulos de ‘O Sétimo Guardião’ não foram relevados pela Globo. Ou seja, teremos de assistir por conta própria mesmo.