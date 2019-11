Inspire-se no look de Katie Holmes para usar calças em dias quentes

O verão está chegando e é o momento de procurar looks mais fresquinhos para aguentar os dias com altas temperaturas. Por isso, talvez seja o momento de dar um descanso para aquela calça jeans, que você provavelmente usou durante as outras estações, hein?. Este look de Katie Holmes para um evento da fundação Ronald McDonald na Austrália é uma super inspiração para sair do óbvio sem perder o conforto.

A atriz escolheu um terninho rosa claro, que deixou a produção muito elegante, mas o ponto alto foi a escolha da calça. A peça da marca Zimmerman tem modelagem bem larga e é de linho, um material muito suave e respirável, ideal para looks de verão. Apesar de ser um tecido que lembra muito roupas de praia, Katie prova que ele é muito chique e pode ser usado em várias ocasiões, inclusive combinado com tecidos mais pesados para dias mais frios.

A calça está à venda no site da Nordstrom por US$ 595, o equivalente a R$ 2505, e entrega no Brasil.

Leia mais: Caio Castro ficou com Grazi enquanto estava com Dandara Mariana

+ Glória Maria revela que estava com um tumor no cérebro

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?