Império: Cristina conquista José Alfredo

O jeito direto e honesto de Cristina conquista o Comendador José Alfredo

Foto: TV Globo/Divulgação

Depois de 30 anos, José Alfredo (Alexandre Nero) entra na casa que foi de Eliana (Vanessa Giácomo/Malu Galli) e Evaldo (Thiago Martins). E lá relembra com emoção sua história de amor com a cunhada. Isso acontece num dia em que o Comendador vai a Santa Tereza para encontrar Ismael. No meio da rua, ele vê Cris (Leandra Leal) e resolve conversar com a moça. Após algumas trocas de farpas, Cris convida Zé para tomar um café em seu lar. Assim que entra na residência, o ricaço surta. E corre de lá assim que vê Cora (Drica Moraes) na cozinha.

Sentida, Cris vai atrás do suposto pai e pede desculpas. “Imagino como deve ter sido difícil entrar naquela casa depois de tudo que viveu!”, afirma a estudante. Em seguida, às lágrimas, José Alfredo confessa: “Nunca vou te assumir como filha… Não posso relembrar todo o passado que já matei aqui dentro”, diz, colocando a mão no coração e partindo em seguida.

No outro dia, Cris junta todo o dinheiro que recebeu em seu box no camelódromo e vai até a Império. Lá ela paga uma parte de sua dívida a Maria Marta, que reluta em aceitar notas pequenas. E Cris dispara: “Se não quiser, dá para a caridade” ! Ao sair da empresa, a jovem briga com José Pedro e dá uma banana para o almofadinha.

A atitude de Cris deixa Zé Alfredo encantado: “Essa tem cabelo nas ventas, igual a uma Medeiros!”

Ele ainda faz a jovem aceitar que Josué (Roberto Birindelli) a leve até em casa, dando início a uma bela amizade.